Самошников: узнал об интересе «Локомотива» зимой

25-летний защитник Илья Самошников, перешедший в «Локомотив» этим летом, прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Я зимой узнал об интересе. Как бы пообщались, сказал, что вот летом заканчивается контракт. Будем как бы летом разговаривать. Долго ли думал над переходом? Вообще не думал. Советовался с женой, с мамой, всё. Все поддержали сразу. Как встретили в команде? Нормально, но я половину ребят знал. Кого-то лично, кого-то не лично, а так, отличный коллектив, поэтому особо осваиваться не нужно», — сказал Самошников в интервью пресс-службе «Локомотива».
Самошников перешёл в «Локомотив» в качестве свободного агента по истечении контракта с казанским «Рубином». В сезоне-2022/2023 он провёл 28 матчей в Первой лиге, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Самошников принял участие в трёх матчах сборной России в отборе на чемпионат мира — 2022.
- 25 июня 2023
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