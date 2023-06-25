Мбаппе в «Реале» сможет получать около € 60 млн в год
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в «Реале» сможет получать около € 60 млн в год чистыми с учётом коммерческих сделок, сообщает журналист El Debate Томас-Гонсалес Мартин.
Максимальный доход футболиста будет зависеть от его имиджевых и рекламных прав. Вероятно, Мбаппе получит 65% от них.
Отмечается, что Мбаппе ещё несколько месяцев назад решил, что хочет стать игроком мадридского «Реала». По данным разных источников, его мать Файза Ламари вела секретные переговоры со «сливочными».
Ожидается, что переговоры о трансфере завершатся в течение двух недель. Мбаппе нацелен на подписание контракта с «Реалом» в следующем месяце — он не хочет приезжать на предсезонку «ПСЖ» 15 июля.
Как сообщалось, «Реал» готов заплатить за форварда максимум € 200+20 млн.
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