Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» нацелен на трансфер вратаря «Порту» Диогу Кошты

«Челси» нацелен на трансфер вратаря «Порту» Диогу Кошты
Комментарии

«Челси» может приобрести голкипера «Порту» Диогу Кошту, сообщает A Bola. Лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего игрока сумму, запрашиваемую португальской командой, — € 75 млн. Именно столько составляют отступные за голкипера по контракту.

«Челси» может выполнить требование «Порту», выплатив сумму тремя траншами: € 25 млн заплатят сразу, ещё два платежа могут внести позже.

«Челси» видит в Коште одного из топовых вратарей Европы и считают, что имеющиеся у него качества позволят ему стать одним из лучших в английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В розыгрыше высшей лиги Португалии Диогу Кошта провёл 33 матча, 17 из которых выстоял «всухую».

Материалы по теме
Доннарумма хочет уйти из «ПСЖ». Парижане могут купить на его место Кошту из «Порту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023