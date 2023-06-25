«Челси» нацелен на трансфер вратаря «Порту» Диогу Кошты
Поделиться
«Челси» может приобрести голкипера «Порту» Диогу Кошту, сообщает A Bola. Лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего игрока сумму, запрашиваемую португальской командой, — € 75 млн. Именно столько составляют отступные за голкипера по контракту.
«Челси» может выполнить требование «Порту», выплатив сумму тремя траншами: € 25 млн заплатят сразу, ещё два платежа могут внести позже.
«Челси» видит в Коште одного из топовых вратарей Европы и считают, что имеющиеся у него качества позволят ему стать одним из лучших в английской Премьер-лиге.
Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Манчестер Юнайтед».
В розыгрыше высшей лиги Португалии Диогу Кошта провёл 33 матча, 17 из которых выстоял «всухую».
Комментарии
- 25 июня 2023
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:17
-
13:10
-
13:00
-
13:00
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:12
-
11:09
-
10:53
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:14
-
10:13
-
10:05
Партнерский контент