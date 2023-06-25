«Челси» нацелен на трансфер вратаря «Порту» Диогу Кошты

«Челси» может приобрести голкипера «Порту» Диогу Кошту, сообщает A Bola. Лондонский клуб готов заплатить за 23-летнего игрока сумму, запрашиваемую португальской командой, — € 75 млн. Именно столько составляют отступные за голкипера по контракту.

«Челси» может выполнить требование «Порту», выплатив сумму тремя траншами: € 25 млн заплатят сразу, ещё два платежа могут внести позже.

«Челси» видит в Коште одного из топовых вратарей Европы и считают, что имеющиеся у него качества позволят ему стать одним из лучших в английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось об интересе к португальцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В розыгрыше высшей лиги Португалии Диогу Кошта провёл 33 матча, 17 из которых выстоял «всухую».