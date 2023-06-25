ФНЛ объявила имена лучших игроков и тренера сезона-2022/2023

Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявила имя лучшего тренера сезона-2022/2023. Им стал главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также по итогам опроса, проведённого среди тренеров и капитанов турнира, были определены другие лауреаты по номинациям. Лучшим вратарём выбран Сергей Волков («Акрон»), лучшим защитником – Илья Самошников («Рубин»), полузащитником – Александр Зотов («Рубин»), нападающим – Николай Гиоргобиани («Алания»).

Лучшим молодым футболистом признали Тамерлана Мусаева, а лучшим легионером – Гедеона Гузина. Оба представляют «Балтику». Игроком-открытием стал Иван Тимошенко («Родина»). Лучшим бомбардиром турнира стал Гедеон Гузина (14 голов, 2 с пенальти). Лучший ассистент – Артур Галоян («Алания»).

Отметим, что «Рубин» занял первое место в таблице Первой Лиги сезона-2022/2023 (69 очков), а «Балтика» финишировала на второй строчке (67). Эти два клуба квалифицировались в РПЛ напрямую. «Алания» заняла третье место, но не смогла получить лицензию, необходимую для участия в стыковых играх за право повышения в классе. «Енисей» (четвёртое место) и «Родина» (пятое) не сумели преодолеть барьер стыковых матчей.