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«Ювентус» ищет кандидатов на замену Влаховичу

«Ювентус» ищет кандидатов на замену Влаховичу
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Руководство «Ювентуса» занимается поиском нападающих, которые в перспективе смогут заменить форварда туринцев Душана Влаховича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на подписание 23-летнего серба претендует ряд европейских клубов. В случае его продажи за € 60-70 млн «бьянконери» хотят быть уверены в том, что смогут оперативно подписать сменщика Влаховича на позицию нападающего.

Сообщается, что туринцы могут арендовать одного из форвардов: Уго Экитике из «ПСЖ» или Джанлуку Скамакку, представляющего «Вест Хэм». В сезоне-2022/2023 на счету Экитике 32 матча за парижан во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Скамакка провёл 27 игр за «молотобойцев» и сумел забить восемь мячей.

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