«Ювентус» ищет кандидатов на замену Влаховичу

Руководство «Ювентуса» занимается поиском нападающих, которые в перспективе смогут заменить форварда туринцев Душана Влаховича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, на подписание 23-летнего серба претендует ряд европейских клубов. В случае его продажи за € 60-70 млн «бьянконери» хотят быть уверены в том, что смогут оперативно подписать сменщика Влаховича на позицию нападающего.
Сообщается, что туринцы могут арендовать одного из форвардов: Уго Экитике из «ПСЖ» или Джанлуку Скамакку, представляющего «Вест Хэм». В сезоне-2022/2023 на счету Экитике 32 матча за парижан во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Скамакка провёл 27 игр за «молотобойцев» и сумел забить восемь мячей.
- 25 июня 2023
-
23:01
-
22:55
-
22:54
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:26
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:41
-
21:39
-
21:30
-
21:19
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:50