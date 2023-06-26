«Фулхэм» обсудил с «Севильей» потенциальный трансфер Окампоса

Клуб английской Премьер-Лиги «Фулхэм» заинтересовался полузащитником испанской «Севильи» Лукасом Окампосом. Стороны уже обсудили возможность трансфера игрока, сообщает Footmercato со ссылкой на Sky Sports.
По информации издания, сумма трансфера может составить «всего» € 15 млн, поскольку контракт Окампоса с андалусийским клубом истекает в следующем году.
В свои 28 лет Лукас Окампос может похвастать богатой и разнообразной карьерой. С момент своего дебюта за «Ривер Плейт» в 2011 году до победы в финале Лиги Европы с «Севильей» левый вингер сыграл за семь различных клубов, включая «Монако», «Марсель», «Дженоа» и «Милан».
Половину прошлого сезона Окампос провёл в аренде, выступая за «Аякс» (четыре матча). После возвращения в Севилью аргентинец провёл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил четыре гола (три с пенальти). Кроме того, футболист прошёл с командой весь путь в плей-офф Лиги Европы вплоть до финала, забив один гол в девяти играх турнира.
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