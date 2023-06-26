Костылев: не исключаю, что ЦСКА начнёт сезон неудачно

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев оценил календарь начала сезона Российской Премьер-Лиги-2023/2024 для армейцев.

«До старта чемпионата может произойти много коллизий. Могут появиться новые звезды, или из молодых ребят кто-то сильно прибавит. Возможно, кто-то получит травму и выпадет из тренировочного процесса. Так что я не исключаю, что команда может начать сезон неудачно. Тем более что первые матчи будут выездными, а соперники в них непростые. Много всяких факторов может сказаться на старте сезона.

Понятно, что с «Ахматом» будет непросто на выезде. А если говорить про «Урал», то Гончаренко там что-то сделал, и команда выдала серию удачных матчей, хотя была на самом дне. Но всё-таки получилось выправить ситуацию. У екатеринбуржцев могут появиться новые люди в команде. Они могут ещё больше усилить игру «Урала». Но тут всё непредсказуемо, потому что ты можешь провести прекрасный матч, а через неделю совсем развалиться. Нельзя исключать и того, что «армейцы» могут недооценить своего соперника. Футболистам всегда говорят, что надо настроиться, но часто бывает, что у них в одно ухо влетает, в другое вылетает», — приводит слова Костылева «Евро-Футбол.Ру».

В первых двух турах ЦСКА на выезде сыграет с «Уралом» и «Ахматом», а в последующих двух — дома с «Локомотивом» и «Сочи».