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Зидан поделился мнением о переходе Беллингема в «Реал»

Зидан поделился мнением о переходе Беллингема в «Реал»
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о переходе полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в мадридский клуб.

«Джуд Беллингем — важный игрок будущего. Он готов играть в «Реале». Я встретил его на финале ЧМ-2022, мы немного поговорили. Надеюсь, у него будет отличная карьера», — приводит слова Зидана Madrid Xtra.

19-летний Беллингем подписал с «Реалом» контракт сроком на шесть лет, сумма трансфера составила € 103 млн + € 31 млн дополнительных выплат.

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Беллингем сыграл в 31 матче, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Дортмундская «Боруссия» заняла второе место в чемпионате, набрав 71 очко в 34 матчах. «Бавария» опередила клуб по дополнительным показателям и выиграла первенство Германии.

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