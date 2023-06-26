Анчелотти может попробовать новую схему в «Реале» в следующем сезоне
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«Реал» в следующем сезоне может использовать новую тактическую схему, сообщает AS.
По данным источника, главный тренер клуба Карло Анчелотти может попробовать схему 4-3-1-2. На позиции «десятки» будет играть Джуд Беллингем. Атакующий дуэт будет состоять из связки Винисиуса и Родриго.
Напомним, в прошлом сезоне «Реал» играл по схеме 4-3-3.
В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив перед собой «Барселону». В Лиге чемпионов «Королевский клуб» добрался до полуфинала, где уступил «Реалу» по итогам двухматчевого противостояния.
Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.
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