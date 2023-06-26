Юрий Вернидуб: «Кривбасс» обязательно усилится во всех линиях

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб сказал, что хочет усилить состав в летнее трансферное окно.

«Все позиции хотел бы усилить (улыбается). Но пока не то время и не такая возможность для этого. Главное, сохранить наш костяк. Что касается трансферов, то работаем над этим. Обязательно усилимся, причём во всех линиях», — приводит слова Вернидуба официальный сайт клуба.

Напомним, Вернидуб тренировал тираспольский «Шериф» с 2020 по 2022 год. В июне 2022 года Вернидуб возглавил «Кривбасс». Ранее тренер работал в «Шахтёре» (Солигорск) и луганской «Заре».

В завершившемся сезоне УПЛ «Кривбасс» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 очко. Чемпионом Украины стал донецкий «Шахтёр», в активе которого было 72 очка.