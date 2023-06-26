«Арсенал» сделал второе предложение о приобретении защитника «Аякса» Тимбера

Лондонский «Арсенал» направил «Аяксу» второе предложение о приобретении футболиста Юрриена Тимбера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По данным источника, переговоры между «Арсеналом» и «Аяксом» продвигаются, несмотря на то что ранее нидерландский клуб отклонил предложение «канониров» по Тимберу в размере € 35 млн. Отмечается, что условия контракта с самим футболистом были согласованы ещё на прошлой неделе.
В сезоне-2022/2023 Юрриен Тимбер провёл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года.
Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.
- 26 июня 2023
-
12:38
-
12:38
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:37
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20