«Арсенал» сделал второе предложение о приобретении защитника «Аякса» Тимбера

Лондонский «Арсенал» направил «Аяксу» второе предложение о приобретении футболиста Юрриена Тимбера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По данным источника, переговоры между «Арсеналом» и «Аяксом» продвигаются, несмотря на то что ранее нидерландский клуб отклонил предложение «канониров» по Тимберу в размере € 35 млн. Отмечается, что условия контракта с самим футболистом были согласованы ещё на прошлой неделе.

В сезоне-2022/2023 Юрриен Тимбер провёл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.