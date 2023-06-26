«Ювентус» согласовал новый контракт с полузащитником Адриеном Рабьо

Итальянский «Ювентус» договорился о продлении сотрудничества с 28-летним французским хавбеком Адриеном Рабьо. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.
По данным источника, туринский клуб предложил полузащитнику, чей действующий контракт истекает в конце июня этого года, зарплату в размере € 7 млн в год. Отмечается, что игрока это предложение устроило и он готов подписать необходимые бумаги.
Отмечается, что видеть Рабьо в «Ювентусе» в следующем сезоне хотел лично тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что с представителями полузащитника связался «Манчестер Юнайтед», жаждущий заполучить Адриена на правах свободного агента.
В сезоне-2022/2023 Рабьо провёл 38 матчей за «Ювентус» в рамках чемпионата Италии, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.
- 26 июня 2023
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