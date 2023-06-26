Покинувшие «Зенит» российские тренеры продолжат карьеру в одном из итальянских клубов
Поделиться
Тренеры Мария Бурова и Александр Низелик, покинувшие штаб «Зенита», продолжат карьеру в одном из итальянских клубов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мария Бурова в 2017 года присоединилась к тренерскому штабу Сергея Семака в «Уфе», а спустя год вместе с главным тренером отправилась в «Зенит». Александр Низелик с 2014 по 2017 год работал в академии «Зенита», а в январе того же года оказался в «Уфе», откуда в 2018 году также отправился в «Зенит».
«Зенит» в розыгрыше прошлого сезона Российской Премьер-Лиги занял первое место, выиграв чемпионство в пятый раз подряд. Все победы пришлись на время, когда командой руководил Сергей Семак. Под его руководством «Зенит» также выиграл три Суперкубка и один Кубок России.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2023
-
15:43
-
15:24
-
15:23
-
15:20
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:51
-
14:47
-
14:40
-
14:30
-
14:12
-
14:12
-
14:09
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:48
-
13:27
-
13:25
-
13:19
-
13:18
-
13:12
-
13:11
-
13:11
-
13:11
-
13:04
-
13:02
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:38
Партнерский контент