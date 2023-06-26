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Покинувшие «Зенит» российские тренеры продолжат карьеру в одном из итальянских клубов

Покинувшие «Зенит» российские тренеры продолжат карьеру в одном из итальянских клубов
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Тренеры Мария Бурова и Александр Низелик, покинувшие штаб «Зенита», продолжат карьеру в одном из итальянских клубов. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мария Бурова в 2017 года присоединилась к тренерскому штабу Сергея Семака в «Уфе», а спустя год вместе с главным тренером отправилась в «Зенит». Александр Низелик с 2014 по 2017 год работал в академии «Зенита», а в январе того же года оказался в «Уфе», откуда в 2018 году также отправился в «Зенит».

«Зенит» в розыгрыше прошлого сезона Российской Премьер-Лиги занял первое место, выиграв чемпионство в пятый раз подряд. Все победы пришлись на время, когда командой руководил Сергей Семак. Под его руководством «Зенит» также выиграл три Суперкубка и один Кубок России.

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