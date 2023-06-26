«Реал» оставляет футболку с номером 9 для Мбаппе

Мадридский «Реал» оставляет девятый номер команды свободным для Килиана Мбаппе, который может присоединиться к клубу этим летом, сообщает Goal. В течение некоторого времени француз был на связи со «сливочными». Как сообщает источник, сделка между «ПСЖ» и «Реалом» тоже очень близка, и мадридский клуб заплатит сумму более € 200 млн.
Как ранее сообщалось ESPN, Мбаппе очень хочет переехать в Испанию. Известно, что нападающий уже отказался продлевать контракт с парижским клубом до 2025 года. Его нынешние условия истекают в 2024 году, а это значит, что французской команде необходимо продать Мбаппе, пока они ещё могут потребовать за него бóльшую сумму.
Ранее девятый номер принадлежал Кариму Бензема, недавно покинувшему мадридский клуб и перешедшему в саудовский «Аль-Иттихад».
- 26 июня 2023
-
18:57
-
18:45
-
18:40
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
18:11
-
18:03
-
18:00
-
17:52
-
17:52
-
17:44
-
17:39
-
17:30
-
17:29
-
17:28
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:46
-
16:43
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:02
-
16:02
-
15:59
-
15:59
-
15:43
-
15:24
-
15:23
-
15:20
-
15:09