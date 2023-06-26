Карапузов: «Спартак» и «Краснодар» — топ-команды. У «Динамо» интересный жребий в Кубке

Защитник «Динамо» Владислав Карапузов, проведший сезон-2022/2023 в «Ахмате» на правах аренды, прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России.

«У «Динамо» очень интересный жребий в Кубке России. Все команды почти равные. Думаю, будет очень интересно как болельщикам, так и нам самим. Можно ли сказать, что не повезло? Всегда интереснее играть с топ-командами — «Спартаком» и «Краснодаром». И «Пари НН» очень крепкая команда с характером», — сказал Карапузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, 24 июня состоялась жеребьёвка Кубка России — 2023/2024. Московское «Динамо» попало в группу D и сразится за право выйти в плей-офф со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород». Две лучшие команды квартета попадают в верхнюю сетку плей-офф, то есть в 1/4 финала.