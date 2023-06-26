Гюндоган: Штефан Ортега помог мне стать лучше в прошедшем сезоне

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган, недавно выступавший за «Манчестер Сити», высказался о влиянии второго голкипера «горожан» Штефана Ортеги на своё выступление в сезоне-2022/2023.

«Человеком, который оказал огромное влияние на мою жизнь на личном и профессиональном уровне, был Штефан Ортега, наш второй вратарь. У нас, немцев, было много общего. Мы просто выпивали по чашечке эспрессо каждый день, и это помогало мне показывать отличные результаты в прошлом сезоне. Если бы его здесь не было, я не думаю, что провёл бы такой выдающийся сезон. В футболе нужны подобные свойские парни, как Штефан. И он был таковым для меня», – приводит слова Гюндогана The Players’ Tribune.

В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. «Горожане» смогли оформить требл по итогам минувшего сезона. Ранее немец высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.