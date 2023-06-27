Винисиус продлит контракт с «Реалом» с отступными в € 1 млрд

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продлит контракт с клубом.

Как сообщает Cadena Ser, новый контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан на пять лет. Также соглашение будет включать пункт о размере отступных в размере € 1 млрд. Отмечается, что Винисиус получит бонус, если выиграет «Золотой мяч».

О соглашении бразильского игрока с «Реалом» будет объявлено в ближайшее время.

Винисиус Жуниор — воспитанник «Фламенго». К «Реалу» он присоединился летом 2018 года. В прошлом сезоне бразильский нападающий провёл 33 матча в рамках чемпионата Испании, забил 10 голов и сделал девять результативных передач. «Реал» завершил кампанию на втором месте. Также мадридский клуб уступил в полуфинале Лиги чемпионов в противостоянии с «Манчестер Сити».