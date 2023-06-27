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Степан Оганесян высказался о возможности сыграть за сборную Армении

Степан Оганесян высказался о возможности сыграть за сборную Армении
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о возможной совместной игре за сборную Армении с полузащитниками «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

«Всегда приятно и хорошо иметь в команде таких игроков, как Сперцян и Тикнизян. Они хорошие футболисты для сборной Армении в том числе. Из-за того, что играем в одном чемпионате, приходится следить за ними (смеётся). Если так сложится, что я окажусь в сборной Армении, то будет полегче выступать со Сперцяном и Тикнизяном. Мы заочно знакомы, поэтому их присутствие может помочь», – приводит слова Оганесяна Metaratings.

19 июня состоялся матч 4-го тура группы D квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Армении и сборная Латвии. Команды играли на стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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