Белотти: когда думаете, что выложились на 100%, Моуринью может вытянуть из вас ещё 30%

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти поделился впечатлениями от игры за римский клуб и рассказал о тренере команды Жозе Моуринью.

«Это невероятное чувство. Когда я впервые приехал в Тригорию, меня действительно поразило величие этой команды, болельщиков и Рима. Вы должны быть внутри, чтобы полностью почувствовать это. Я очень горжусь быть частью клуба. Я считаю это продление контракта логическим продолжением моего пути, который я начал здесь год назад.

Моуринью – прирождённый победитель. Он подчеркивает важность успеха и прививает менталитет победителя в каждой игре. Он также отлично общается с ребятами. Когда вы думаете, что выкладываетесь на 100%, он способен извлечь из вас ещё 30%. Кроме всех выигранных трофеев у Моуринью невероятные человеческие качества», — приводит слова Белотти официальный сайт клуба.

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