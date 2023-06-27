Умяров: со временем станет понятно, попал «Спартак» в «группу смерти» в Кубке или нет

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оценил итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Хорошая группа. Сейчас все команды плюс-минус должны навязывать борьбу. Только со временем станет понятно, попал «Спартак» в «группу смерти» или нет», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам жеребьёвки «Спартак» попал в одну группу с «Краснодаром», московским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Предыдущий розыгрыш турнира красно-белые завершили поражением от «Акрона» в четвертьфинале Пути регионов (1:2).

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти) в Суперфинале турнира.