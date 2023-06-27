Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Фенербахче» опровергли интерес к Малкому и Венделу

В «Фенербахче» опровергли интерес к Малкому и Венделу
Комментарии

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг информацию о том, что клуб проявляет интерес к Малкому и Венделу из «Зенита».

«Неправда, что клуб интересуется Малкомом и Венделом», — сказал Салахаттин Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что турецкий клуб рассматривает аренду бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, который, по слухам, не хочет возвращаться в Россию. «Фенербахче» готов приютить хавбека на год с правом выкупа. В некоторых турецких СМИ сообщается, что эта сумма равна € 17,5 млн. Позже в прессе появилась информация об интересе «Фенербахче» ещё и к Малкому, который перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны».

Материалы по теме
«Спартак» расстался с легионером, «Ростов» взял финалиста Кубка. Трансферы недели в РПЛ
«Спартак» расстался с легионером, «Ростов» взял финалиста Кубка. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023