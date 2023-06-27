В «Фенербахче» опровергли интерес к Малкому и Венделу

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки опроверг информацию о том, что клуб проявляет интерес к Малкому и Венделу из «Зенита».

«Неправда, что клуб интересуется Малкомом и Венделом», — сказал Салахаттин Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что турецкий клуб рассматривает аренду бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, который, по слухам, не хочет возвращаться в Россию. «Фенербахче» готов приютить хавбека на год с правом выкупа. В некоторых турецких СМИ сообщается, что эта сумма равна € 17,5 млн. Позже в прессе появилась информация об интересе «Фенербахче» ещё и к Малкому, который перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны».