Нидерланды U21 — Грузия U21: номинальные гости вышли вперёд

Сегодня, 27 июня, проходит матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Грузии. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе» (Динамо-Арена) в Тбилиси, Грузия. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем из Словении. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче был забит уже под занавес первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник батумского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Зурико Давиташвили.

После матчей 2-го тура в группе A на первом месте была сборная Грузии, набравшая четыре очка. Нидерланды занимали третью строчку, имея в своём активе два турнирных балла.