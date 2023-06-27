Нидерланды U21 — Грузия U21: номинальные гости вышли вперёд
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Сегодня, 27 июня, проходит матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Грузии. Игру принимает стадион «Борис Пайчадзе» (Динамо-Арена) в Тбилиси, Грузия. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем из Словении. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый гол в матче был забит уже под занавес первого тайма. На 41-й минуте отличился полузащитник батумского «Динамо» и молодёжной сборной Грузии Зурико Давиташвили.
U21 ЧЕ-2023. Группа A. 3-й тур
27 июня 2023, вторник. 19:00 МСК
Нидерланды U21
2-й тайм
1 : 1
Грузия U21
0:1 Давиташвили – 43' 1:1 Тейлор – 45+6'
После матчей 2-го тура в группе A на первом месте была сборная Грузии, набравшая четыре очка. Нидерланды занимали третью строчку, имея в своём активе два турнирных балла.
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