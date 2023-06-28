Александр Черников: не думаю о Европе, у меня есть неоконченные дела в «Краснодаре»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказал своё мнение насчёт возможного перехода в европейский чемпионат.
«Сейчас вообще не хочется это обсуждать. Но я думаю, что у любого амбициозного футболиста есть такая цель. У меня есть неоконченные дела в «Краснодаре». Не думаю вообще о других командах», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».
Черников является воспитанником краснодарского клуба. За основную команду игрок выступает с сезоне 2019/2020. Всего за «Краснодар» игрок сыграл уже 52 матча, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
В предыдущем сезоне подопечные Владимира Ивича заняли шестое место в таблице Российской Премьер-лиги, а также дошли до Суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА в серии пенальти.
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