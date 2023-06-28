Опубликован полицейский отчёт по инциденту с вратарём «ПСЖ» Рико. Дело закрыто

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико в конце мая 2023 года получил травму головы в результате инцидента с лошадью. Издание Cadena Ser публикует отчёт с полицейского расследования, проведённого по факту происшествия с 29-летним футболистом.

«Поскольку в момент происшествия не было очевидцев, нельзя утверждать, что Серхио Рико находился на лошади во время инцидента. Многие свидетели видели последствия аварии, когда Рико лежал на земле, однако они не были очевидцами самого события», — сказано в отчёте.

Судья, назначенный по делу Рико, принял решение закрыть его. Футболист начал общаться с родственниками, он помнит их, поэтому семья Серхио надеется, что его в скором времени выпишут из больницы, в которой он находится месяц.

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