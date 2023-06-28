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Пиняев — лучший молодой футболист РПЛ-2022/2023 по версии тренеров и капитанов клубов

«Чемпионат» провёл ежегодное голосование за лучшего молодого (21 год и младше) футболиста сезона в Российской Премьер-Лиге. Участие в выборе обладателя премии принимали капитаны и главные тренеры команд чемпионата России.

По итогам голосования наибольшее количество баллов набрал полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев. 18-летний футболист набрал 90 баллов и опередил основных преследователей в лице нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и хавбека «Спартака» Руслана Литвинова.

Тюкавин и Литвинов, в свою очередь, набрали по 71 баллу, но нападающий «Динамо» оказался выше конкурента за счёт большего количества попаданий в тройку лучших по версии голосовавших.

Таким образом, сложилась следующая тройка:

1. Сергей Пиняев («Локомотив») – 90 баллов.

2. Константин Тюкавин («Динамо») – 71 балл.

3. Руслан Литвинов («Спартак») – 71 балл.

В сезоне-2021/2022 признание тренеров и капитанов получил нападающий Гамид Агаларов (тогда был игроком «Уфы», ныне – «Ахмата»), а болельщики выбрали Эдуарда Сперцяна («Краснодар»).