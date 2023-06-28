Владислав Сарвели 28 июня пройдёт медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели в среду, 28 июня, пройдёт медосмотр перед переходом в московский «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен подписать форварда до конца текущей недели. Московский клуб выбирал из четырёх кандидатов: Владислав Сарвели, Дмитрий Полоз («Ростов»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург») и Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»).

25-летний Сарвели в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего шесть матчей в Фонбет Кубке России и один гол.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 чемпионата России на восьмом месте.