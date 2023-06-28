Владислав Сарвели 28 июня пройдёт медосмотр перед переходом в «Локомотив»
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели в среду, 28 июня, пройдёт медосмотр перед переходом в московский «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен подписать форварда до конца текущей недели. Московский клуб выбирал из четырёх кандидатов: Владислав Сарвели, Дмитрий Полоз («Ростов»), Дмитрий Воробьёв («Оренбург») и Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»).
25-летний Сарвели в сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги провёл 26 матчей, забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего шесть матчей в Фонбет Кубке России и один гол.
«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 чемпионата России на восьмом месте.
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