Защитник «Спартака» Литвинов: в отпуске сдавал диплом и госэкзамены — сдал на пять
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как провёл отпуск.
«Настрой, как всегда, боевой. Успел отдохнуть: съездил в деревню к бабушке с дедушкой — пробыл там недели полторы. Потом приехал в Москву на пару дней, сдавал диплом, госэкзамены. Когда всё закрыл, уехал в Воронеж. Уже там провёл время с друзьями и близкими. Сдача прошла отлично — на пять сдал госы и диплом», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Литвинов провёл 25 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу. Также на счету защитника восемь игр в Фонбет Кубке России и один результативный пас. «Спартак» занял третье место в чемпионате России.
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