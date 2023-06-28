Бородюк: нужно отмечать прогресс молодых ребят. Главное — как они будут развиваться дальше

Российский тренер Александр Бородюк высказался об итогах голосования «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/2023. Тренеры и капитаны клубов РПЛ выбрали лучшим молодым игроком полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.
«Важно не то, на каком месте стоит тот или иной футболист. Безусловно, нужно отмечать прогресс молодых ребят. Но главное — как они будут дальше развиваться. Место в списке не играет никакой роли. Вопрос в том, как он на протяжении всей своей карьеры проявит свои лучшие качества.
Я много знал таких примеров, когда один год прекрасно играет: о нём пишут и говорят, а потом всё это куда-то исчезает. Вне всякого сомнения, что ребята талантливые. Вопрос — как будут дальше развивать свой талант. А это прежде всего трудолюбие, профессионализм и отношение к футболу», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Будущее футбола: здесь 15 лучших молодых игроков России – по версии тренеров и капитанов клубов РПЛ
- 28 июня 2023
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