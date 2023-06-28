Булыкин: Захарян мог быть в тройке лучших молодых игроков РПЛ, но подкачал в конце сезона
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал голосование за лучших молодых игроков Российской Премьер-Лиги и персонально высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.
«Согласен с тройкой. Захарян очень подкачал в конце сезона, но на то было много причин. Поэтому он не попал в тройку. Пиняев — единоличный лидер, даже несмотря на травму. Он прекрасно проявил себя в «Локомотиве» и в сборной.
Очень интересно посмотреть, как наши молодые дарования проведут следующий сезон. Он будет определяющим и для «Локомотива», и для «Спартака», и для «Динамо», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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