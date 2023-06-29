Уткин: за внимание к себе Слуцкий платит репутацией, это путь к OnlyFans

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о медийной активности российского тренера Леонида Слуцкого. По мнению Уткина, Слуцкий платит своей репутацией за внимание и хайп. А причина, по которой Леонид стремится привлекать к себе внимание, — одиночество.

«В деятельности Леонида Слуцкого в последние полгода, а на самом деле и раньше, в наше время легко не заметить одной детали, и кто знает — возможно, она главная. Он определённо не может без внимания. И он привлекает его к себе всеми способами. А способов мало. Ну, вот посмотрите. Леонид Викторович одинок. С женой/подругой в свет не выйдешь. Потому что не с кем. Образ жизни? Тренерский образ жизни очень интересен, но примерно для 50 человек.

Леонид ищет внимания. Видимо, давно, но теперь уже любого. Характерно, что он не смог найти в этом вопросе товарищей лучше Дзюбы. И футбол он давно не смотрит. Вспомните наш эфир в «Коммент-Соответственно», когда он уверял, что одна команда играла в Х защитников. Его спокойно опровергли снимками с экрана. Он не признал ошибки. Да и не в признании дело. Все ошибаются. Вот, например, перед эфиром той программы в «Коммент Шоу» с подсчётом защитников мы общались, что-то даже снято, но суть в том, что как раз накануне играли товарняк ЦСКА и 2DROTS. Леонид прямо говорил нам, что он не смотрел и его это не интересует. Потом пришёл на эфир к Паше Чепурину и рассказал, что ЦСКА там играл с преимуществом и мало ли что бывает, захотите — посмотрите.

Я как-то не верю, что Леонид смотрел запись. А по игре — там ЦСКА раз 12 подавал с краю в штрафную, где был один свой нападающий и защитников человек пять. Не может таким быть тренерский анализ. При этом я совершенно не думаю, что результат того матча чего-то стоит. Стоит процесс, дорого стоит антураж. А результат — конечно, нет.

К чему эти примеры? Да к тому, что Леонид врёт. Не смотрел он ни того ни другого. Ему просто очень одиноко. В чём-то на старом багаже, в чём-то эксплуатируя свою — полностью заслуженную — славу. Он ищет внимания. Любой ценой. А когда ты чего-то хочешь, у этого есть цена. За внимание к себе Слуцкий платит репутацией. Это путь к OnlyFans, но там вряд ли будет долгий успех.

Ему не помочь. Только сам. Но — шоумейкеры, прекратите его эксплуатировать. Когда вы это делаете, вы продаёте человеку губительную дурь. Хорошему человеку, которому на самом деле просто очень одиноко. Надо ему помочь, но вот как…» — написал Уткин в своём телеграм-канале.