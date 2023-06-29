Мэддисон удалил твиты с критикой «Тоттенхэма» из-за перехода в команду
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Полузащитник Джеймс Мэддисон, который вчера, 28 июня, стал игроком «Тоттенхэма», удалил свои гневные сообщения в «Твиттере», направленные в адрес «шпор» 10 лет назад.
«Я страстно ненавижу Гарета Бэйла. Успокойся, обезьяна, Уилшер круче тебя в 10 раз. Шимпанзе.
Надеюсь, Луис Суарес сегодня разгромит «Тоттенхэм», мне не нравится этот клуб. Особенно эта обезьяна (подразумевает Бэйла. — Прим. «Чемпионата»), о которой все говорят», — писал тогда Мэддисон.
Подобные сообщения находились в ленте Мэддисона в «Твиттере» незадолго до трансфера в «Тоттенхэм». Полузащитник был вынужден их удалить, ведь он подписал с командой пятилетний контракт.
«Тоттенхэм» в прошедшем сезоне английской Премьер-лиги занял в турнирной таблице восьмое место, набрав 60 очков.
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