«Рубин» объявил об уходе нападающего
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Казанский «Рубин» принял решение не продлевать контракт с нападающим Камилем Муллиным. Футболист покидает команду на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
Камиль Муллин выступал за главную команду «Рубина» в 2014 году, в 2015 и 2017 годах выходил на поле в составе молодёжной команды казанского клуба. Летом 2022 года нападающий вернулся в Казань и подписал с «Рубином» годичный контракт. Сыграв за «Рубин» 11 матчей в летне-осенней части чемпионата Мелбет Первой лиги, Муллин зимой отправился в аренду в «Волгарь», где и провёл остаток сезона.
Напомним, «Рубин» по итогам сезона Мелбет Первой лиги занял первое место и вернулся в Российскую Премьер-Лигу.
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