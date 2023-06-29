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Зидан — о Мбаппе: каждый тренер хотел бы поработать с ним

Зидан — о Мбаппе: каждый тренер хотел бы поработать с ним
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что хотел бы однажды поработать вместе с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Если ты тренер и есть такой футболист, как Килиан Мбаппе, то, конечно, с ним хочется поработать. Многое может произойти. Возможно, однажды это осуществится. Килиан — тот, кто хорошо выступает в футболке национальной команды Франции. Я в любом случае восхищаюсь им», — приводит слова Зидана L’Equipe.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провёл 34 игры за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач. Зинедин Зидан покинул мадридский «Реал» в мае 2021 года, с тех пор французский тренер остаётся без работы.

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