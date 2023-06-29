«Коринтианс» продал «Зениту» 50% экономических прав Педро за € 9 млн

«Коринтианс» подтвердил, что продал «Зениту» 50% экономических прав на нападающего Педро, о чьём переходе в российский клуб было объявлено сегодня, 29 июня.
Бразильский клуб сохранит за собой 30% прав на спортсмена. Напомним, сегодня, 29 июня, «Зенит» объявил о переходе 17-летнего бразильского нападающего Педро. Футболист присоединится к сине-бело-голубым по достижении 18-летнего возраста, то есть 5 февраля 2024 года. За 50% прав на спортсмена «Зенит» заплатит € 9 млн.
До тех пор игрок будет выступать за «Коринтианс», воспитанником которого 17-летний бразилец и является. В академии «Коринтианса» Педро начал играть с девятилетнего возраста, первый профессиональный контракт футболист заключил в марте 2022 года.
В феврале 2023 года Педро вместе с молодёжной сборной Бразилии одержал победу на чемпионате Южной Америки.
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