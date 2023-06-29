Борис Игнатьев: Сарвели — парень старательный и перспективный, но не выдающийся футболист

Футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался о переходе 25-летнего форварда «Сочи» Владислава Сарвели в «Локомотив».

«Сарвели — перспективный футболист. Но не стоит чего-то ждать от него уже сегодня, потому что все игроки группы атаки, которые сейчас есть в распоряжении Галактионова, сильнее. Главное, что будет хорошее отношение к процессу, потому что его знают многие ребята, поэтому Сарвели будет проще освоиться. Так что приобретение нормальное.

Однако Владислав – это просто игрок. Думаю, он не даст всего того, чего мы ждём от команды. Нам надо, чтобы железнодорожники были вровень с «Зенитом». А это обыкновенный, старательный парень. Он что-то умеет, но это не выдающийся футболист. Но раз клуб решил его взять, значит, у руководства есть какие-то соображения на этот счёт», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 на счету Сарвели 32 матча за «Сочи» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Ранее о переходе 25-летнего форварда в «Локомотив» высказался бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин.