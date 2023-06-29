Борис Игнатьев: Сарвели — парень старательный и перспективный, но не выдающийся футболист

Футбольный эксперт Борис Игнатьев высказался о переходе 25-летнего форварда «Сочи» Владислава Сарвели в «Локомотив».
«Сарвели — перспективный футболист. Но не стоит чего-то ждать от него уже сегодня, потому что все игроки группы атаки, которые сейчас есть в распоряжении Галактионова, сильнее. Главное, что будет хорошее отношение к процессу, потому что его знают многие ребята, поэтому Сарвели будет проще освоиться. Так что приобретение нормальное.
Однако Владислав – это просто игрок. Думаю, он не даст всего того, чего мы ждём от команды. Нам надо, чтобы железнодорожники были вровень с «Зенитом». А это обыкновенный, старательный парень. Он что-то умеет, но это не выдающийся футболист. Но раз клуб решил его взять, значит, у руководства есть какие-то соображения на этот счёт», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2022/2023 на счету Сарвели 32 матча за «Сочи» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Ранее о переходе 25-летнего форварда в «Локомотив» высказался бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин.
- 29 июня 2023
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:04
-
19:01
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:36