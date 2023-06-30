Иржи Ярошик: Абрамович не был похож на миллиардера в «Челси»

Экс‑игрок ЦСКА и «Челси», а ныне главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, каким ему запомнился прежний владелец лондонской команды Роман Абрамович.

«Удивил ли он меня чем-то? Конечно! Он очень любил приходить на тренировочную базу, всегда общался с тренером и следил за игрой команды. Чувствовалось, что ему самому интересно. Абрамович всегда был рядом. Бывало, ходил с нами на завтрак, обед. Думаю, болельщики «Челси» сейчас до сих пор жалеют из‑за того, что он продал клуб.

Сами видите, что стало с командой. Читал комментарии людей в Англии — Абрамовича там очень тепло вспоминают. Говорят, что он не похож на миллиардера? Да, да. Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не разговаривал громко и не пытался кому‑то что‑то доказывать, вёл себя скромно. Это мне очень нравится в людях — когда деньги их не меняют», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».

Напомним, что Абрамович в мае 2022 года продал «Челси» группе инвесторов. Российский бизнесмен владел лондонским клубом почти 20 лет.