Иржи Ярошик: Абрамович не был похож на миллиардера в «Челси»

Экс‑игрок ЦСКА и «Челси», а ныне главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, каким ему запомнился прежний владелец лондонской команды Роман Абрамович.
«Удивил ли он меня чем-то? Конечно! Он очень любил приходить на тренировочную базу, всегда общался с тренером и следил за игрой команды. Чувствовалось, что ему самому интересно. Абрамович всегда был рядом. Бывало, ходил с нами на завтрак, обед. Думаю, болельщики «Челси» сейчас до сих пор жалеют из‑за того, что он продал клуб.
Сами видите, что стало с командой. Читал комментарии людей в Англии — Абрамовича там очень тепло вспоминают. Говорят, что он не похож на миллиардера? Да, да. Он всегда приходил в майке, шортах. Мог прийти без часов. Не разговаривал громко и не пытался кому‑то что‑то доказывать, вёл себя скромно. Это мне очень нравится в людях — когда деньги их не меняют», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».
Напомним, что Абрамович в мае 2022 года продал «Челси» группе инвесторов. Российский бизнесмен владел лондонским клубом почти 20 лет.
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