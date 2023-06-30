Сборная США сыграет товарищеские матчи с Узбекистаном и Оманом

Сборная США проведёт дома два товарищеских матча против азиатских сборных в сентябре, сообщает Associated Press. 9 сентября в Сент-Луисе команда сыграет с Узбекистаном, а через три дня в Сент-Поле встретится с Оманом.

США занимает 13-е место в текущем рейтинге ФИФА для мужских сборных, Оман расположился на 73-й строчке, а Узбекистан – на 74-й.

Эти матчи станут первыми для Грегга Берхалтера после возвращения на пост главного тренера сборной США. В январе он был заменён временным специалистом Брайаном Джозефом Каллаханом из-за расследования случая насилия в 1991 году в отношении женщины, которая впоследствии стала его женой. Юридическая фирма, которую наняла Федерация футбола США, заявила, что, хотя поведение Берхалтера вероятно представляет собой мелкое преступление в виде нападения на женщину, он не утаивал информацию ненадлежащим образом при приеме на работу. 16 июня он вновь был нанят на свой пост, хотя Каллахан остаётся временным главным тренером до окончания Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Ранее было объявлено, что США также сыграют товарищеские матчи 14 октября в Ист-Хартфорде с Германией и тремя днями позже в Нэшвилле с Ганой.