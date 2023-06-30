Ди Мария оценил своё функциональное состояние для продолжения карьеры

Аргентинский футболист Анхель Ди Мария рассказал о своём функциональном состоянии.
«Моя жизнь всегда была такой – я никогда не ходил пешком. И по сей день – мне 35, но я хочу бегать так, как будто мне 20. Тело больше не реагирует так, как раньше, но в голове со мной всё в порядке. Думаю, что травмы у меня случались из-за того, что я не мог себя контролировать. Моя голова всегда мчит вперед, а тело находится на пределе», — приводит слова Ди Марии zerozero.
В минувшем сезоне Ди Мария выступал за «Ювентус», который покинул по окончании однолетнего соглашения. В составе итальянского клуба аргентинец провёл 40 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав семь результативных передач. Также он стал чемпионом мира – 2022 в составе своей сборной. На ЧМ Ди Мария провёл за Аргентину пять игр, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
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