Источник: Сергей Ткачёв перейдёт в «Родину»

Российский полузащитник Сергей Ткачёв станет игроком московской «Родины», сообщил Metaratings.

По информации источника, Ткачёв, который прошлый сезон провёл в тульском «Арсенале», уже в ближайшее время пройдёт медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Ранее москвичи хотели подписать Александра Гаглоева из «КАМАЗа», но в Набережных Челнах игрока не отпустили. «Родина» хочет укрепить позицию вингера из-за травмы Мухаммада Султонова.

Напомним, Ткачёв выступает за тульский «Арсенал» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний футболист принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее Ткачёв играл за «Крылья Советов», «Урал», «Локомотив», «Кубань» и ЦСКА.