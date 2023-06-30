Источник: Сергей Ткачёв перейдёт в «Родину»
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Российский полузащитник Сергей Ткачёв станет игроком московской «Родины», сообщил Metaratings.
По информации источника, Ткачёв, который прошлый сезон провёл в тульском «Арсенале», уже в ближайшее время пройдёт медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Ранее москвичи хотели подписать Александра Гаглоева из «КАМАЗа», но в Набережных Челнах игрока не отпустили. «Родина» хочет укрепить позицию вингера из-за травмы Мухаммада Султонова.
Напомним, Ткачёв выступает за тульский «Арсенал» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний футболист принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее Ткачёв играл за «Крылья Советов», «Урал», «Локомотив», «Кубань» и ЦСКА.
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