«Астон Вилла» заплатит за Пау Торреса около € 40 млн — Романо

Английская «Астон Вилла» заплатит около € 35 млн плюс надбавки до € 40 млн за испанского защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, что сумма даже не близка к отступным за футболиста, которые составляют € 60 млн. Уже запланировано медицинское обследование игрока, контракт будет действовать до 2028 года.

Ранее сообщалось, что лично главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери был заинтересован в трансфере игрока. Личные договорённости с 26-летним защитником у английского клуба уже осуществлены.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Испании Пау Торрес принял участие в 34 матчах и забил один гол. Также на счету защитника две игры в Кубке Испании и три — в Лиге конференций.

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