Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» заплатит за Пау Торреса около € 40 млн — Романо

«Астон Вилла» заплатит за Пау Торреса около € 40 млн — Романо
Комментарии

Английская «Астон Вилла» заплатит около € 35 млн плюс надбавки до € 40 млн за испанского защитника «Вильярреала» Пау Торреса. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, что сумма даже не близка к отступным за футболиста, которые составляют € 60 млн. Уже запланировано медицинское обследование игрока, контракт будет действовать до 2028 года.

Ранее сообщалось, что лично главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери был заинтересован в трансфере игрока. Личные договорённости с 26-летним защитником у английского клуба уже осуществлены.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Испании Пау Торрес принял участие в 34 матчах и забил один гол. Также на счету защитника две игры в Кубке Испании и три — в Лиге конференций.

Материалы по теме
«Астон Вилла» хочет арендовать Феррана Торреса у «Барселоны» с правом выкупа за € 25 млн

Видео: Самые результативные клубы в АПЛ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023