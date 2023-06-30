Легендарный форвард «Ливерпуля» возглавил саудовскую «Аль-Кадисию»

Бывший нападающий «Ливерпуля», а ныне футбольный тренер Робби Фаулер занял пост наставника клуба «Аль-Кадисия», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба ближневосточного клуба.
«Робби Фаулер… один из самых известных игроков «Ливерпуля» и английской Премьер-лиги. Теперь он является тренером «Аль-Кадисии», — говорится в сообщении клуба.
Срок контракта Фаулера с саудовским клубом не уточняется. Ранее 48-летний специалист работал с такими командами, как «Муангтонг Юнайтед» (Таиланд), «Брисбен Роар» (Австралия) и «Ист Бенгал» (Индия). Английский наставник начал тренерскую карьеру в 2011 году, однако в период с 2012 по 2019 год делал паузу.
Ранее сообщалось о возможном переходе форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино в саудовский «Аль-Ахли».
- 30 июня 2023
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