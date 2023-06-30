Ярошик: когда было грустно, слушал МакSим «Знаешь ли ты», это моя любимая песня

Новый тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик, ранее выступавший за ЦСКА и «Крылья Советов» в качестве футболиста, рассказал о любви к российской музыке. Он признался, что любит грустить под песни певицы МакSим. А композиция «Знаешь ли ты» — это его любимый трек.

«Ещё до встречи с женой я многим интересовался в России. Считал, что если играю здесь в футбол, то должен жить как россиянин. Учить язык, ходить на концерты, изучать жизнь вокруг. В этом очень помогали ребята из ЦСКА.

Кстати, мне очень нравилась русская музыка. Группа «Серебро», «Дискотека Авария». Диму Билана, естественно, знал. Ещё очень нравилась одна певица, которая потом попала в аварию. Забыл имя. У неё такой мягкий голос, ходил на её концерты и в Москве, и в Самаре.

МакSим? Да, точно. У неё такие песни, что, когда мне было грустно, слушал её. Это помогало. Было бы здорово сходить на её концерт, если она ещё выступает.

Одна из песен МакSим — неофициальный гимн фанатов «Спартака»? О, ну тогда её слушать не буду (смеётся). «Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног»? Так это моя самая любимая песня! Должно быть, это была сказка в плане атмосферы», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».