Дивеев — о Суперкубке с «Зенитом»: надо выходить и играть. Настрой у нас будет боевой

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящей игры Суперкубка России, в котором его команда встретится с петербургским «Зенитом».

«Я всегда говорил, что с «Зенитом» надо играть в футбол. Зачастую команды, которые едут к ним на стадион, прижимаются к своим воротам, и результат в итоге – 0:3, 0:5 или что-то в этом роде. Конечно, у них в составе большие мастера, но бояться их не нужно. Ещё раз скажу, надо выходить и играть. Настрой у нас будет боевой, ждём наших болельщиков в Казани. Мои родители тоже приедут.

Шансы 50 на 50. В таких матчах нет фаворитов. Вспомните финал Лиги чемпионов. Все говорили, «Манчестер Сити» без проблем победит, а на деле «Интер» играл лучше», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.

ЦСКА и «Зенит» сразятся за Суперкубок страны в субботу, 15 июля. Начало игры — в 17:00 мск. Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».