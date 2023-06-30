Дивеев — о Суперкубке с «Зенитом»: надо выходить и играть. Настрой у нас будет боевой

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящей игры Суперкубка России, в котором его команда встретится с петербургским «Зенитом».
«Я всегда говорил, что с «Зенитом» надо играть в футбол. Зачастую команды, которые едут к ним на стадион, прижимаются к своим воротам, и результат в итоге – 0:3, 0:5 или что-то в этом роде. Конечно, у них в составе большие мастера, но бояться их не нужно. Ещё раз скажу, надо выходить и играть. Настрой у нас будет боевой, ждём наших болельщиков в Казани. Мои родители тоже приедут.
Шансы 50 на 50. В таких матчах нет фаворитов. Вспомните финал Лиги чемпионов. Все говорили, «Манчестер Сити» без проблем победит, а на деле «Интер» играл лучше», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.
ЦСКА и «Зенит» сразятся за Суперкубок страны в субботу, 15 июля. Начало игры — в 17:00 мск. Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
- 30 июня 2023
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