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Дивеев: мы хорошо понимаем друг друга с Рошей и Мойзесом. Они надёжные

Дивеев: мы хорошо понимаем друг друга с Рошей и Мойзесом. Они надёжные
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о взаимодействии с партнёрами по центральной зоне обороны московской команды.

«Наше взаимодействие с Виллианом Рошей и Мойзесом? Мы на самом деле хорошо понимаем друг друга. Чем чаще выступаешь вместе, тем лучше налаживаются связи. Обговариваем перед игрой возможные ситуации, которые возникают по ходу матчей, обсуждаем, как лучше действовать. Ребята надёжные, всё в порядке. Где мне комфортнее играть в тройке – в центре либо справа? Без разницы, нормально и так, и так», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.

В прошлом сезоне ЦСКА провёл 30 матчей в чемпионате и 13 — в Кубке. Армейцы пропустили в них 37 голов. Ранее Дивеев высказался о победном Суперфинале Кубка России — 2022/2023.

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