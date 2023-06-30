Легенда «Арсенала» возглавит «Страсбург»

Главным тренером «Страсбурга» будет назначен бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра, сообщает журналист Санти Уна в своём «твиттере».
По информации источника, стороны подпишут трёхлетний контракт. Официальное заявление о назначении 46-летнего специалиста на пост наставника «Страсбурга» ожидается в ближайшее время.
Напомним, Виейра находится без работы с 17 марта 2023 года. Тогда он был уволен из «Кристал Пэлас» после 12-матчевой серии без побед. На тот момент лондонская команда шла на 12-й строчке в таблице чемпионата Англии. Французский специалист также работал с молодёжной командой «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Ниццей». Главное достижение Виейра в тренерской карьере — полуфинал Кубка Англии в сезоне-2021/2022.
Ранее сообщалось о покупке контрольного пакета акций «Страсбурга» владельцами лондонского «Челси».
- 30 июня 2023
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