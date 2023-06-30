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«Локомотив» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Волгарём»

«Локомотив» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Волгарём»
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В контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и астраханский «Волгарь». Команды будут играть на поле базы железнодорожников в подмосковной Баковке. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Самошников, Фассон, Погостнов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Пиняев, Раков, Дзюба.

Ранее в своём первом контрольном матче на летних сборах «Локомотив» сыграл вничью с омским «Иртышом». В составе железнодорожников забитым мячом отметился Максим Глушенков. Встреча состоялась в понедельник, 26 июня.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Волгарь» занял 12-ю строчку в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

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