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Определились все пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Определились все пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Стали известны все пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Последний участник этого раунда отбора определился в финале предварительного раунда – «Брейдаблик» переиграл «Будучность» со счётом 5:0 и продолжит борьбу в ЛЧ.

  • «Хеккен» (Швеция) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
  • «Балкани» (Косово) – «Лудогорец» («Болгария»)
  • «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Брейдаблик» (Исландия)
  • «Жальгирис» («Литва») – «Струга» (Северная Македония)
  • «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – «Ференцварош» (Венгрия)
  • «Олимпия» (Словения) – «Валмиера» (Латвия)
  • ХИК (Финляндия) – «Ларн» (Северная Ирландия)
  • «Линкольн Ред Импс» («Гибралтар») – «Карабах» (Азербайджан)
  • «Ракув» (Польша) – «Флора» (Эстония)
  • «Слован» Братислава (Словакия) – «Свифт» («Люксембург»)
  • «Фарул» (Румыния) – «Шериф» (Молдавия)
  • «Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Маккаби» Хайфа (Израиль)
  • «Урарту» (Армения) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
  • «Партизаны» (Албания) – БАТЭ (Беларусь)
  • «Астана» (Казахстан) – «Динамо» Тбилиси (Грузия)

Жеребьёвка раунда состоялась 20 июня. Первые матчи пройдут 11–12 июля, ответные – 18–19 июля.

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