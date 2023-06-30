Определились все пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

Стали известны все пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Последний участник этого раунда отбора определился в финале предварительного раунда – «Брейдаблик» переиграл «Будучность» со счётом 5:0 и продолжит борьбу в ЛЧ.

«Хеккен» (Швеция) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс)

«Балкани» (Косово) – «Лудогорец» («Болгария»)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Брейдаблик» (Исландия)

«Жальгирис» («Литва») – «Струга» (Северная Македония)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – «Ференцварош» (Венгрия)

«Олимпия» (Словения) – «Валмиера» (Латвия)

ХИК (Финляндия) – «Ларн» (Северная Ирландия)

«Линкольн Ред Импс» («Гибралтар») – «Карабах» (Азербайджан)

«Ракув» (Польша) – «Флора» (Эстония)

«Слован» Братислава (Словакия) – «Свифт» («Люксембург»)

«Фарул» (Румыния) – «Шериф» (Молдавия)

«Хамрун Спартанс» (Мальта) – «Маккаби» Хайфа (Израиль)

«Урарту» (Армения) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизаны» (Албания) – БАТЭ (Беларусь)

«Астана» (Казахстан) – «Динамо» Тбилиси (Грузия)

Жеребьёвка раунда состоялась 20 июня. Первые матчи пройдут 11–12 июля, ответные – 18–19 июля.