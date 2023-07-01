Кубо отказался уходить в «Аль-Хиляль», где ему предлагали $ 160 млн за четыре года

Японский полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо отклонил предложение саудовского «Аль-Хиляля», сообщает AS. Клуб из Эр-Рияда предлагал футболисту четырёхлетний контракт, по которому он зарабатывал бы $ 40 млн в год, и в сумме $ 160 млн за весь период выступлений.
22-летний Кубо провёл хороший сезон в Сан-Себастьяне, и деньги на данный момент не являются приоритетом в его карьере. В минувшем сезоне хавбек сыграл за «Реал Сосьедад» 44 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
«Аль-Хиляль» также был готов заплатить испанскому клубу $ 60 млн неустойки за досрочный разрыв контракта с Кубо. При этом $ 24 млн из них должно было достаться мадридскому «Реалу», который ранее владел футболистом.
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