Гризманн, Кубо, Мендес, Мурики, Рейна, Хоселу: какой лучший трансфер сезона в Ла Лиге?

192 входящих и 170 исходящих трансферов, не считая аренд, совершили клубы испанской Ла Лиги за два окна в минувшем сезоне. «Реал» отвалил € 80 млн за Тчуамени. «Барселона», несмотря на финансовые трудности, изыскала € 150+ млн на Рафинью, Кунде и Левандовского. Но самый дорогой не всегда равно лучший — во всяком случае, в футболе. Подводя итоги чемпионата, наши эксперты — комментаторы Примеры и авторы профильных телеграм-каналов — отметили как самые эффективные совсем другие сделки. А абсолютно лучшую из них предлагаем определить вам.
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Антуан Гризманн, «Барселона» → «Атлетико»
Выбор Дениса Наливайко, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «Из дубля»
Признаю, я воспользовался формулировкой этой номинации: Гризманн вернулся в «Атлетико» в начале сезона-2021/2022 по арендному соглашению за € 10 млн с возможностью продления на год. При продлении появляется условие выкупа за € 40 млн, если Антуан проведёт 50% времени в матчах за два арендных сезона, когда он был доступен (травмы и дисквалификации не учитываются). А дальше начинается гениальная афера! Пользуясь финансовыми трудностями «Барселоны», «Атлетико» с позиции силы давит на Лапорту и заигрывает Гризманна только на 30 минут в рядовых играх и 60 минут в больших важных матчах. Мадридцы настаивали на снижении трансферной стоимости до € 20 млн. «Барса» не могла не реагировать на такой шантаж. После оформления сделки уже в октябре Лапорта признавался: «После чемпионата мира его зарплата в € 36 млн легла бы в нашу ведомость, так что можете себе представить, какая могла возникнуть ситуация».
Итого: «Атлетико» в 2014 году покупает Гризманна у «Сосьедада» за € 30 млн, в 2019-м продаёт «Барселоне» за € 120 млн, а в 2022-м возвращает суммарно за € 30 млн (€ 10 млн аренда + € 20 млн трансфер) + € 4 млн бонусами. Без учёта зарплатной ведомости клуб на одном игроке на всех его трансферах заработал € 56 млн. А ещё Гризманн сократил свою зарплату на 40% ради возвращения в «Атлетико».
Антуан принял правила игры и за месяц, играя по 30 минут, забил три гола – два в Ла Лиге, один в Лиге чемпионов. А после выкупа вообще показал один из лучших сезонов в карьере. Гризманн – единственный игрок в Ла Лиге, который оформил дабл-дабл (15 голов + 16 ассистов). Антуан – претендент на звание лучшего игрока этого сезона не только в Ла Лиге, но и во всех топ-5 лиг. Достаточно взглянуть на цифры. В этом сезоне Ла Лиги у Гризманна за 90 минут в среднем:
- 0,98 гол+пас;
- 0,50 ассиста;
- 2,64 ключевой передачи;
- 5,10 созданного момента для удара;
- 0,82 созданного голевого момента;
- 2,30 отбора/перехвата.
И всё это номинально за € 20 млн + € 4 млн, которые «Атлетико» заплатил «Барсе». Гениально!
Пепе Рейна, «Лацио» → «Вильярреал»
Выбор Дениса Алхазова, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт»
Пепе Рейна классно играл ногами, когда многие вратари ногами ещё даже не отбивали. Но позвали его в почти что родной «Вильярреал» за другим — быть мотиватором-аниматором в раздевалке и иногда вторым вратарём.
Херонимо Рульи, уехавший в «Аякс» ещё зимой, до сих пор в топе Ла Лиги по отражённым ударам и предотвращённым голам. Пару недель назад Пепе Рейна торжественно провёл 1000-й матч в карьере — и под шумок догнал Рульи по тем же показателям.
Конечно, Рейна косячил — заигрывался, подсовывал мяч сопернику. Но не переставал пасовать коротко и стильно. Об этом просит Сетьен, этого хочет сам Рейна. На этом строится новый футбол «Вильярреала», а Рейна идеально отвечает его требованиям.
Да, Рейне в августе исполнится 41 год. А вы видели его сейв в апрельском матче с «Сельтой»? Прыжки стройного юноши, есть даже двойные. Несомненно, Левандовски сделал больше, а Гризманн проводит лучший сезон в карьере. Но Рейна пришёл свободным агентом и без особых ожиданий. Получилась красивая и полезная история.
Ведат Мурики, «Лацио» → «Мальорка»
Выбор Вадима Высоцкого, автора телеграм-канала «Высоцкий | Испанский футбол»
Возможно, Мурики – лучший трансфер даже не только этого сезона, а в целом за последние годы по соотношению цена-качество. В Примере-2022/2023 скромная «Мальорка» до последнего претендовала на еврокубки во многом благодаря именно Ведату.
Косовар подписал полноценный контракт с клубом летом 2022-го, до этого были полгода аренды из «Лацио». Мурики ещё и стал самым дорогим трансфером в истории «Мальорки» – за него заплатили € 8 млн, даже за Это'О в своё время отдали меньше. 5+3 за полгода вселяли надежду.
В Примере-2022/2023 Мурики заиграл ещё мощнее: 15+3 в 35 матчах, более трети от общего количества голов команды – всего она забила 37. Если учитывать и голевые, то нападающий и вовсе поучаствовал почти в половине (48,6%) голов «Мальорки». Список пострадавших тоже внушает: тут вся топ-6, кроме «Барселоны» и «Сосьедада».
Хоселу, свободный агент → «Эспаньол»
Выбор Антона Малыщика, автора телеграм-канала «Эль Фентези»
Астрологи объявили сезон-2022/2023 сезоном закрытых гештальтов. Месси поднял над головой Кубок мира, Гвардиола выиграл Лигу чемпионов, Хоселу вернулся в мадридский «Реал».
Но прежде чем бахнуть победного шампанского и поулыбаться в камеры, всем главным героям пришлось пройти довольно-таки извилистый путь. Траектория того же Хоселу напоминает попытки неврастеника расписать авторучку: тут вам и Германия, и Англия, и даже Страна Басков.
А ведь в Кастилье Хосе Луис считался полноценной восходящей звездой: их тандем с Моратой поставлял голы в промышленных масштабах. Тренировки с основой, результативный дебют за взрослый «Реал»: вроде бы пазл отлично складывался, но в «Королевском клубе» мало быть просто хорошим забивалой для того, чтобы стать основным форвардом. Тут нужно быть звездой и желательно — галактического масштаба.
Вот поэтому честным работягам вроде Хоселу и приходится кататься по Европе и продавать свой меч и умения по сходной цене. Классическая «девятка» — жанр вымирающий, но для команд средней руки, не испорченных тики-такой, инвертированными вингерами и прочим футбольным хипстерством, ребята вроде Хосе Луиса — чистый клад. В «Алавесе» на своего забивалу чуть ли не молились и никуда не отпустили бы, если бы не трагичный вылет басков из Примеры.
Слухи прошлым летом ходили разные: «Севилья» думала усилить атаку под Лигу чемпионов (но мы-то знаем, что под Лигу Европы), «Сельта» зазывала Хоселу вернуться домой к старому корешу Яго Аспасу и пульпо-а-ля-гальего (осьминог по-галисийски. — Прим. «Чемпионата»). Но убедительнее всех оказался «Эспаньол». То ли барселонская прописка форварда соблазнила, то ли китайские обещания, но в итоге «попугаи» бесплатно (!) получили бомбардира, который наколотил полную авоську голов (пропустив вперёд только звёздных Роберта и Карима), дебютировал в сборной Испании (и сразу с дублем) и тащил команду весь сезон (почти затащил).
Так что по соотношению цена-качество этот входящий трансфер каталонцев оказался просто вне конкуренции. И предельно справедливо, что теперь Хоселу будет показывать свой пусть и не самый многогранный, но очень полезный скилл в топ-клубе. Как редкое, но приятное подтверждение тезиса о том, что если ты упорно и честно трудишься, то карма тебя рано или поздно вознаградит.
Такефуса Кубо, «Реал» → «Реал Сосьедад»
Выбор Дмитрия Дуличенко, комментатора Ла Лиги на «Okko Спорт»
Трансфер Такефусы Кубо в «Реал Сосьедад» за € 6,5 млн для многих был удивительным, но не для спортивного директора клуба Роберто Олабе. Олабе дважды делал предложение японцу, но он переходил в другие клубы и лишь на третье предложение ответил: «Да». В одном из интервью Кубо признался: «На предсезонке я сидел в одном из отелей и мысленно говорил себе: «Возможно, это мой последний шанс».
Этим сезоном японец доказал, что он классный футболист: Кубо провёл лучший год в карьере, став третьим бомбардиром команды с 9+4 по системе «гол+пас». Такефуса отыграл весь сезон на стабильно высоком уровне, а ближе к концу стал одним из лидеров клуба. Он был полезен при любой схеме: когда команда играла 4-4-3, он качественно исполнял роль вингера, так как обладает хорошей скоростью и дриблингом. Не терялся, когда Иманол Альгуасиль играл в ромб. В некоторых матчах Кубо исполнял роль Сильвы, так как прекрасно ориентируется на поле и умеет быстро принимать решения и отдать своевременный пас. Несмотря на небольшой рост, он умело закрывает мяч.
Болельщики «Реала Сосьедад» признали Такефусу Кубо лучшим игроком команды в прошедшем сезоне. Трансфер стоит отметить не только со спортивной, но и с экономической точки зрения. Баски отдали за игрока всего € 6,5 млн, а по прогнозам CIES Football Observatory, рыночная стоимость игрока со временем может достигнуть € 58 млн.
Брайс Мендес, «Сельта» → «Реал Сосьедад»
Выбор Сергея Макарчука, автора телеграм-канала Estadio
Переход Брайса Мендеса из «Сельты» в «Реал Сосьедад» прошёл достаточно буднично. Стоимость трансфера — € 14 млн — никак не могла взбудоражить аудиторию. «Сельта», конечно, неплохо заработала, однако болельщиков команды эта новость явно опечалила. Брайс уходил в расцвете сил. Если бы знать, что именно в предстоящем сезоне в Виго выстрелит юный центрхав Габи Вейга, вот бы было дополнение друг к другу.
Свою универсальность Мендес доказал классной игрой на позиции правого вингера в Сан-Себастьяне. Эффективность выразилась в восьми забитых мячах и четырёх голевых передачах. В первой пятёрке Ла Лиги баски — наименее забивная команда (51 гол за сезон). А на правом фланге — новичок, принявший участие в 12 мячах команды, великолепно бьющий с обеих ног и знающий толк в умной передаче. В своем дебютном сезоне за «Сосьедад» Мендес избежал какой-либо адаптации. Брайс влился в игровую концепцию басков, словно вернулся в родную для себя среду. Ему 26 лет, он уже слегка заигран за сборную Испании, и, видимо, процесс сотрудничества будет углубляться. За минувший сезон трансферная цена Мендеса взлетела более чем на 100%, с € 14 млн до € 30 млн, что также учитывалось при выборе героя в данной номинации.
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