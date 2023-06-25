Гризманн, Кубо, Мендес, Мурики, Рейна, Хоселу: какой лучший трансфер сезона в Ла Лиге?

Антуан Гризманн, «Барселона» → «Атлетико»

Выбор Дениса Наливайко, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «Из дубля»

Признаю, я воспользовался формулировкой этой номинации: Гризманн вернулся в «Атлетико» в начале сезона-2021/2022 по арендному соглашению за € 10 млн с возможностью продления на год. При продлении появляется условие выкупа за € 40 млн, если Антуан проведёт 50% времени в матчах за два арендных сезона, когда он был доступен (травмы и дисквалификации не учитываются). А дальше начинается гениальная афера! Пользуясь финансовыми трудностями «Барселоны», «Атлетико» с позиции силы давит на Лапорту и заигрывает Гризманна только на 30 минут в рядовых играх и 60 минут в больших важных матчах. Мадридцы настаивали на снижении трансферной стоимости до € 20 млн. «Барса» не могла не реагировать на такой шантаж. После оформления сделки уже в октябре Лапорта признавался: «После чемпионата мира его зарплата в € 36 млн легла бы в нашу ведомость, так что можете себе представить, какая могла возникнуть ситуация».

Итого: «Атлетико» в 2014 году покупает Гризманна у «Сосьедада» за € 30 млн, в 2019-м продаёт «Барселоне» за € 120 млн, а в 2022-м возвращает суммарно за € 30 млн (€ 10 млн аренда + € 20 млн трансфер) + € 4 млн бонусами. Без учёта зарплатной ведомости клуб на одном игроке на всех его трансферах заработал € 56 млн. А ещё Гризманн сократил свою зарплату на 40% ради возвращения в «Атлетико».

Антуан принял правила игры и за месяц, играя по 30 минут, забил три гола – два в Ла Лиге, один в Лиге чемпионов. А после выкупа вообще показал один из лучших сезонов в карьере. Гризманн – единственный игрок в Ла Лиге, который оформил дабл-дабл (15 голов + 16 ассистов). Антуан – претендент на звание лучшего игрока этого сезона не только в Ла Лиге, но и во всех топ-5 лиг. Достаточно взглянуть на цифры. В этом сезоне Ла Лиги у Гризманна за 90 минут в среднем:

0,98 гол+пас;

0,50 ассиста;

2,64 ключевой передачи;

5,10 созданного момента для удара;

0,82 созданного голевого момента;

2,30 отбора/перехвата.

И всё это номинально за € 20 млн + € 4 млн, которые «Атлетико» заплатил «Барсе». Гениально!