Юри Тилеманс объяснил, почему решил перейти в «Астон Виллу»

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс признался, что решил перейти в «Астон Виллу» после разговора с главным тренером команды Унаи Эмери.

«Когда я немного поговорил с менеджером Унаи Эмери… Его амбиции, его страсть и то, как он руководит командой, произвели на меня впечатление и заставили присоединиться к «Астон Вилле», — приводит слова Тилеманса Euro Foot в «Твиттере».

26-летний Тилеманс ранее четыре сезона представлял «Лестер», с которым вылетел из английской Премьер-лиги. Всего за «лис» бельгийский полузащитник в 195 матчах забил 28 голов и отдал 26 результативных передач. Ранее Юри выступал в составе «Монако» и «Андерлехта». На его счету также 60 матчей в составе сборной Бельгии, за которую он дебютировал в 2016 году.